Mann prellte sich Schädel, verweigerte KH-Transport

Bei einem Verkehrsunfall knallte einer der Lenker mit dem Kopf gegen die Scheibe seines Fahrzeugs, wodurch er eine Prellung am Schädel erlitt.

Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro!

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Autounfall mit zwei Pkws in der Hörnesgasse, Ecke Kübeckgasse in Wien-Landstraße. Dabei erlitt ein 36-jähriger Mann eine Schädelprellung.Laut Pressesprecher der Berufsrettung Wien knallte der Fahrzeuglenker beim Aufprall mit dem Kopf an die Seitenscheibe seines Autos, wodurch er sich die Verletzung zuzog. Allerdings verweigerte der Mann den Transport ins Krankenhaus.