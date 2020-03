Mann schießt während Livestream auf Display

Ein bekannter "CoD"-Streamer hat aus Versehen eine Waffe abgefeuert – vor Publikum. Twitch blockierte ihn daraufhin sofort.

Der professionelle "Call of Duty"-Streamer SoarCarl war letzte Woche während eines Livestream deutlich angetrunken. Carl Riemer, so heißt der Mann richtig, hielt dann eine Pistole in die Kamera und sagte: "Da soll noch mal einer sagen, ich hätte kein Geld!" Daraufhin drückte er ab und ein Schuss löste sich.Die Streamingplattform Twitch hat den Amerikaner nach der Schussabgabe sofort gesperrt. Außerdem wurde Riemer aus seinem E-Sport-Team geschmissen.Der Schock stand dem Streamer sofort ins Gesicht geschrieben. "Verdammt", sagte er. "Ich schwöre zu Gott, dass ich das Magazin gerade erst geleert habe!" Verletzt wurde beim Unfall niemand. Das Projektil ging allerdings durch einen Becher hindurch und zerstörte einen 1.000 Dollar teuren Bildschirm.Einen Tag nach dem Vorfall meldete sich der E-Sportler auf seinem Twitter-Account zu Wort. "Ich habe gestern den größten Fehler meines Lebens gemacht. Er könnte mein ganzes Leben ruinieren", sagte er im Video. Er schätze alle, die hinter seinem E-Sport-Team Soar stehen. Sein Rausschmiss sei nötig gewesen und er nehme diesen dem Team nicht übel. "Denn ich bin ein Idiot. So unglaublich dumm.""Ich hätte jemand anderen, mich selbst oder eines meiner Haustiere verletzten können, das ist unverzeihlich", sagt Riemer weiter. Jetzt wisse er nicht, was er tun solle. Er habe in den letzten drei oder vier Jahren alles in seinen Twitch-Kanal gesteckt. "Werde ich jemals wieder streamen können?""Seid einfach nicht dumm. Ich besitze diese Waffe seit zwei Jahren und alles, was es brauchte, waren zwei Sekunden größter Dummheit. Macht es nicht so wie ich", beendet er sein Video. Wie es mit seiner Karriere weitergeht, ist offen.