11.11.2019 17:43 Mann steigt mit Hühnern in Bim und wird verhaftet

Ein 37-Jähriger klaut in Krefeld (Bezirk Düsseldorf) zwei Hühner und wird festgenommen Bild: Facebook Polizei NRW Krefeld

Am Freitagmittag wurde in Krefeld (Deutschland) ein 37-Jähriger festgenommen, der mit zwei Hühnern in den Händen in eine Straßenbahn steigen wollte.