Mann stürzt auf Frau, sie fällt vor einfahrenden Zug

Ein Mann fällt in Ohnmacht und stößt beim Sturz eine Frau auf die Gleise der U-Bahn in Buenos Aires. Wie durch ein Wunder endet das Drama glimpflich.

An einer U-Bahn-Station in Buenos Aires ist es zu einem ungewöhnlichen Unfall gekommen. Ein Mann wartete gerade auf den Zug und fiel plötzlich in Ohnmacht.Als er vornüber zu Boden stürzte, stieß er eine Frau, die daraufhin hinterrücks auf die Gleise fiel. Dass sie dabei nicht vom heranfahrenden Zug erfasst wurde, verdankt sie dabei den anderen Fahrgästen auf dem Bahnsteig.Die dramatische Szene wurde von einer Überwachungskamera im U-Bahnhof Pueyrredón in der argentinischen Hauptstadt festgehalten.Die 54-jährige Lehrerin Andrea S. war gerade auf dem Weg zur Arbeit, der junge Mann wollte nach Hause, weil ihm plötzlich schlecht geworden war. Er wartete gestützt an einer Wand, Andrea S. schlenderte über den Bahnsteig.Wie auf dem Video (oben) zu sehen ist, verliert der Mann das Bewusstsein und fällt mit dem Gesicht zu Boden. Dabei schubste er die Lehrerin, die den Halt verlor und auf die Gleise fiel. Sie schlug mit dem Nacken gegen einer der Gleise an und verlor selber sofort das Bewusstsein.Die anderen Fahrgäste eilten beiden Personen umgehend zu Hilfe, da fuhr schon die U-Bahn um die Kurve. Sie gestikulierten mit den Händen und hielten ihre Taschen hoch, so dass der U-Bahn-Fahrer rasch reagieren konnte. Der Fahrer reagierte sofort und leitete eine Notbremsung ein. Kaum zwei Meter von Andrea entfernt, blieb der Zug schließlich stehen.Wie Marcelo, Andreas Ehemann, dem Portal "Infobae" erzählt, seien seine Frau und der junge Mann ins Krankenhaus gebracht worden. "Er hatte eine große Platzwunde auf der Stirn. Er war wirklich ganz bleich und man konnte sofort erkennen, dass es ihm gar nicht gut ging", so Marcelo.Im Spital stellten die Ärzte dann fest, dass die 54-Jährige ein schweres Kopftrauma erlitten hatte. Außerdem hatte sie sich das Kreuzbein gebrochen.Die Staatsanwaltschaft ordnete inzwischen die Festnahme des jungen Mannes an, da es anfänglich nicht klar war, ob er Andrea unabsichtlich auf die Gleise gestoßen hatte.Wenige Stunden später wurde er aber wieder freigelassen. Die Behörden hatten auf seinem Smartphone Sprachmitteilungen an seine Frau entdeckt, in denen er ihr sagte, dass er auf dem Heimweg sei, weil ihm sehr schlecht sei.