Vor 45 ' Mann teilt Pfeil im Flug mit Samuraischwert

Man kennt es aus diversen Actionfilmen, aber ist es möglich, einen fliegenden Pfeil in der Luft zu zerteilen? Ja, ist es, wie dieses geniale Video beweist.

Am Youtube-Kanal "Slo Mo Guys" werden regelmäßig außergewöhnliche Aktionen oder Handlungen in Extrem-Zeitlupe gefilmt. Diesmal haben sich die Tüftler Actionfilme zum Vorbild genommen und wollen ausprobieren, ob es möglich ist, einen Gegenstand im Flug mit einem Samuraischwert zu zerteilen.



Das Video beweist: Ja, es ist tatsächlich möglich. In bester "Kill Bill"-Manier zerteilt einer der beiden den fliegenden Pfeil und schneidet ihm die Spitze ab.



Aus Sicherheitsgründen steht der Schwertschwinger natürlich in einem größeren Abstand zur Flugroute des Pfeils. Auch in dieser Anordnung sollte man das Experiment jedoch nicht nachmachen.



(hos)