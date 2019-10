Mann versetzte Polizisten in Wien Kopfstoß

Erst bedrohte er seine Mitbewohner in einer sozialen Einrichtung in Wien-Liesing mit dem Umbringen, dann ging ein 55-Jähriger auf einen Beamten los.

Die Polizei rückte am Freitagabend zu einem Mehrparteienhaus mit mehreren Zimmern einer sozialen Einrichtung in den 23. Bezirk aus.Dort war es gegen 20.30 Uhr zwischen einem 55-Jährigen, einer Mitbewohnerin sowie einem 36-Jährigen zu verbalen Bedrohungen gekommen.Dabei verlor der 55-Jährige komplett die Nerven und bedrohte seine Mitbewohner per Telefon mit dem Umbringen. Als er vor dem Zimmer der Frau klopfte und randalierte verständigte diese aus Angst die Polizei.Die Polizei konnte den Beschuldigten vor Ort anhalten und festnehmen. Im Zuge der Festnahme leistete er aber heftigen Widerstand und versetzte einem der Beamten einen Kopfstoß.Der Beamte wurde dabei im Bereich der Nase verletzt und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.