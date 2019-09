Mann von Salztorbrücke in den Donaukanal gestoßen

Ein offenbar psychisch Kranker stieß am Dienstagnachmittag einen Mann von einer Brücke in den Donaukanal. Die Polizei rückte sofort zum Einsatz aus.

U-Bahn-Attacke in Wien

Die Polizei wurde am Dienstagnachmittag alarmiert, weil ein Mann einen Passanten in den Donaukanal gestoßen hatte. Nach wenigen Minuten trafen mehrere Streifenwagen auf der Salztorbrücke ein.Der etwa 30-jährige Mann, der ins Wasser gestoßen wurde, konnte laut Polizei geborgen werden. Er wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch erstversorgt und mit einer Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht. Auch der offenbar psychisch kranke Angreifer ist bereits in Gewahrsam.Der Vorfall erinnert an die Attacke am Westbahnhof, bei der der 36-jährige Zdravko I. von Mohammed Y. vor die einfahrende U-Bahn gestoßen wurde.