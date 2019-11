Mann wirft Baby an Helfern vorbei ins Wasser

Eine Familie stürzt mit ihrem Auto nach einem Unfall in einen Fluss. Mit an Bord ist ein fünf Monate altes Baby.

Fünf Personen im Auto

Dramatische Szenen in Indien: Auf einer schmalen Brücke in Madhya Pradesh stößt ein Pkw mit einem Rikscha zusammen. Der Wagen kommt dabei von der Straße ab und fällt in den Fluss.Nu einen Augenblick später springt ein Mann aus dem Fenster der Fahrerseite. Doch dann wird es noch dramatischer. Er greift nochmal in sein Auto und hält plötzlich ein fünf Monate altes Baby in die Höhe.Sofort reagieren Ersthelfer und fordern den Mann dazu auf, den Säugling zu ihnen auf die Brücke zu werfen. Der Fahrer holt aus und schleudert das Baby zu den Personen, doch er wirft es nicht weit genug. Die Helfer können das Kind nicht greifen und es fällt ins Wasser.Umgehend springt einer der Männer in den Fluss und schafft es das Baby ans Ufer zu tragen. Weitere Personen hüpfen ebenfalls ins Wasser und helfen den weiteren vier Insassen aus dem Auto. Wie durch ein Wunder blieben alle Beteiligten unverletzt.