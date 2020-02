Mann wollte Frau erwürgen, sie flüchtete aus Fenster

Häusliche Gewalttat in der Landeshauptstadt: Ein Tschetschene (40) soll versucht haben, seine Ehefrau (36) zu erwürgen. Sie landete nach spektakulärer Flucht im Spital.

Hässliche Szenen hinter verschlossenen Türen in Sankt Pölten: Ein Tschetschene soll versucht haben, seine Gattin zu töten. Nach einem Streit soll der aufgebrachte Mann die Frau mehrmals geschlagen und schließlich versucht haben, sie zu erdrosseln. Die Tochter (16) ging schließlich dazwischen, das Opfer konnte durch ein Fenster der Erdgeschosswohnung flüchten.Tragisch: Das Paar hat mehrere Kinder, die teilweise die grausamen Szenen miterleben mussten. Die 36-Jährige wurde schließlich verletzt ins St. Pöltner Krankenhaus gebracht, der Tschetschene wurde festgenommen und von der Exekutive einvernommen.Ob sich der Gewalttäter schlussendlich wegen versuchten Mordes, fortgesetzter Gewaltausübung oder Körperverletzung vor Gericht verantworten muss, entscheidet dieser Tage die St. Pöltner Staatsanwaltschaft. Der Vorfall passierte übrigens am Donnerstag, die Festnahme wurde am Donnerstagabend ausgesprochen.