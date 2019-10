Polizei tasert Messermann in Wien nieder

Am Dienstagabend attackierte ein 28-Jähriger einen Lokal-Mitarbeiter in Wien-Erdberg. Die Polizei konnte den Mann festnehmen - nach einem Tasereinsatz.

Am Dienstag gegen 21.10 Uhr fiel ein 28-jähriger tschechischer Staatsbürger auf, weil er einen Mitarbeiter eines Lokals in Wien-Erdberg mit einem Messer attackieren wollte und einen weiteren Gast bedrohte. Die Polizei konnte den Mann erst nach dem Einsatz eines Tasers festnehmen.Beim Eintreffen der Polizei war der 28-Jährige immer noch mit dem Messer bewaffnet und ließ auch, nach mehrmaliger Aufforderung und durch Abgabe eines Schreckschusses und dem Einsatz durch Pfefferspray durch die Beamten, nicht davon ab.Das 49-jährige Opfer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Der 28-jährige Tatverdächtige befindet sich nun in Haft.