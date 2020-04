Mann zahlte 24 Euro für fünf Masken aus Apotheke

Seit Montag ist das Tragen von Masken in Supermärkten pflicht. Doch wo sie nicht verteilt werden, müssen sie gekauft werden und das teilweise um horrende Summen.

Masken kaufen

Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro!

"Heute hab ich eine Packung mit fünf einfachen Operationsmasken in der Apotheke am Kardinal-Nagl-Platz in Wien-Landstraße gekauft und musste dafür 24 Euro zahlen", schreibt ""-Leserreporter David. Ein Foto der Rechnung, die er mitschickt, soll seine Aussage beweisen."Fast fünf Euro pro Maske! Ist das nicht wahnsinnig?", schreibt er weiter. "Menschen in einer Krise derart auszunutzen, während diese täglich ihre Arbeitsplätze verlieren, ist ein Verbrechen."Während vor einigen Supermärkten Einwegmasken immer noch kostenlos verteilt werden, sind Kunden in anderen Geschäften dazu verpflichtet sich Gesichtsmasken an den Kassen oder in der Apotheke zu kaufen.