Männliche Pfleger werden für den Arzt gehalten

Wie ist es, als Mann in einem typischen Frauenberuf zu arbeiten? Adrian, 24, ist Pflegefachmann am Unispital Zürich und hat uns erzählt, wie er seine Rolle wahrnimmt.

Es ist erstaunlich, wie viele Leute denken, dass es im Spital ein hundertprozentig weibliches Pflegeteam und ein hundertprozentig mannliches Arzteteam gibt. Oft werde ich fur einen Arzt gehalten, und ernte verstandnislose Blicke, weil niemand verstehen kann, dass ich Pflegefachmann bin. Ich habe mich bewusst fur diesen Beruf entschieden, und wunsche mir nicht, Arzt zu werden. Der Pflegeberuf gilt in der Gesellschaft noch immer als typischer Frauenberuf. Personlich empfinde ich dies allerdings anders.Klar, als Mann komme ich immer wieder in Situationen, die für außenstehende Personen ungewöhnlich wirken. Zum Beispiel als ich eine dreifache Mutter bei Fragen zum Stillen unterstützt habe. Ich weiß natürlich nur aus der Theorie, wie Stillen funktioniert. Geholfen haben meine Tipps trotzdem und es war höchstens für die Patientin eine komische Situation, von einem Mann zum Thema beraten zu werden.Ich musste schon einige Male alteren Patienten erklaren, dass meine jungen Kolleginnen sehr wohl in der Lage sind, sie zu pflegen. Immer wieder werde ich als Autoritatsperson herangezogen. Das ist schade. Ich mochte nicht das Gefuhl vermitteln, dass ich mehr zu sagen habe, nur weil ich ein Mann bin.An einem Schnuppertag habe ich mich damals in meinen Beruf verliebt. Ich merkte, wie sinnvoll diese Arbeit ist, da ich etwas mache, das den Leuten hilft und am Ende des Tages sehe, wie ich den Genesungsprozess der Patienten unterstutzen konnte. Ich mag schnell wechselnde Situationen und den Vibe des Unsicheren: Was mich wahrend dem Dienst erwartet, weiß ich vor Antritt nicht.Als Pflegefachmann arbeite ich fruh, spat und nachts, betreue die mir zugeteilten Patienten und bin fur ihre gesamte Pflege verantwortlich. Ich arbeite in einem 30-kopfigen Team, darunter befinden sich drei Manner. Der Schweizer Schnitt liegt bei ungefahr 14 Prozent.Ich würde mir von den Patienten wünschen, dass sie offener werden. Pflegefachleute arbeiten hart, sind rund um die Uhr fur die Patienten da und tun alles mogliche, um zu helfen. Das Geschlecht soll dabei keine Rolle spielen.Laut Prognosen des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN werden bis 2030 ganze 65.000 Pflegepersonen benotigt. Die lancierte Pflegeinitiative fordert genugend Ausbildungsplatze, sichert die Pflegequalitat und halt das Personal langer im Beruf. "Ich glaube alle Arbeitnehmenden in der Pflege wurden ein besser ausgebautes Team einem hoheren Lohn vorziehen.", sagt Adrian.