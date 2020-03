Balkon-Mariachi begeistert mit Schnulze die Stadlau

Singen statt weinen – dieser Rat einer mexikanischen Volks-Hymne tut allen gut, die sich gerade in häuslicher Isolation befinden. In der Donaustadt gab's den Song live.

"Cielito lindo", übersetzt in etwa "Mein Liebling", so heißt ein populäres Volkslied, das in Mexiko den Status einer inoffiziellen Nationalhymne genießt. Auch international wohlbekannt ist der eingängige Refrain: "Canta y no llores", also "Singe, und weine nicht" – ein Rat, den sich alle zu Herzen nehmen können, die derzeit wegen Ausgangsbeschränkungen in ihren Wohnungen festsitzen.Umso schöner ist freilich, wenn es das aufmunternde Ständchen auch noch live zu hören gibt. So geschehen am Sonntag in der Stadlau. Ein Mann im Mariachi-Outfit schmetterte die mexikanische Schnulze vom Balkon aus in die Welt, ein-Leser filmte den beeindruckenden Auftritt.