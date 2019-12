Marsch nach 5:1-Torgala! "Sind bereit für Dienstag"

Red Bull Salzburg hat sich so richtig für den Showdown in der Champions League warm geschossen, feierte eine 5:1-Torgala gegen Aufsteiger WSG Tirol. Liverpool kann kommen.

Mit dem 13. Saisonsieg hielten sich die Bullen an der Tabellenspitze, zwei Zähler vor Verfolger LASK, der im Eurofighter-Duell Wolfsberg mit 3:1 bezwang."Es war ein guter Start und eine gute Mentalität von Anfang an. Die zwei frühen Tore waren sehr wichtig und so wie wir es erhofft hatten", analysierte Bullen-Coach Jesse Marsch zufrieden beiDer Blick geht allerdings bereits Richtung Dienstag. Um 18.55 Uhr kommt es zum "Königsklassen"-Showdown gegen Liverpool. Mit einem Sieg kann Österreichs Serienmeister aufsteigen, den Titelverteidiger aus dem Bewerb kicken. "Jetzt sind wir bereit für Dienstag", so der US-Amerikaner.Auch Kapitän Andreas Ulmer, gegen Wattens noch Torschütze per Freistoß, fiebert dem Champions-League-Showdown entgegen. Steht das Spiel des Jahres bevor? "Von dem, was bis jetzt war, natürlich. Aber es kann ja noch weitergehen. Wenn wir mutig sind und unser Spiel durchziehen, haben wir immer Chancen gehabt", so der Linksverteidiger selbstbewusst.Maxi Wöber rechnet mit schlaflosen Nächten bis Dienstag. "Jeder wird im Bett diesem Spiel entgegenfiebern. Wir sind der Underdog, aber wir haben gezeigt, dass wir mithalten können. Die Stadt und der Verein warten sehnsüchtig auf dieses Finale."So, wie ganz Fußball-Österreich.