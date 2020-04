Kurz will Maskenpflicht für Lokale bei Öffnung im Mai

Wenn die Gastronomie in Österreich wieder aufsperrt, wird vieles anders sein als zuvor. Bundeskanzler Sebastian Kurz deutete nun auch eine Maskenpflicht im Lokal an.

Mit Mitte Mai soll die Gastronomie in Österreich wieder ihre Arbeit aufnehmen dürfen. Cafés und Restaurants sollen unter strengen Regeln und unter Voraussetzung der Einhaltung von Sicherheitsabständen mittags und abends aufsperren dürfen. Und offenbar ist eine Maskenpflicht angedacht, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz in einem Interview mit dem Fernsehsender CNN am Sonntagabend bekannt gab."Die Leute in den Geschäften, aber in Zukunft auch in den Restaurants oder anderswo werden Masken tragen. Ich glaube, das kann hilfreich sein", so Kurz. Unklar ist, ob er Kellner, Wirte und Mitarbeiter oder Kunden und Gäste meint – oder alle, die sich in Gasthäusern oder Geschäften befinden. Wie eine Mund-Nasen-Schutzmaskenpflicht in der Gastronomie aussehen könnte, wo gegessen und getrunken wird, ist ebenso offen.Die Gastronomie kämpft aber auch mit weiteren Fragen. Kleine Lokale dürfen wohl zuerst öffnen, große Fragen sich wann sie dran sind. Auch eine Gäste- bzw. Tischbeschränkung (zumindest Zwei-Meter-Sicherheitsabstand) wird wohl kommen. Die Sperrstunde wurde zuletzt heiß diskutiert. Bei einer Schließung um 18 Uhr, würde es sich für viele Wirte erst gar nicht auszahlen, zu öffnen, da der meiste Umsatz erst am Abend erzielt wird.Kurz halte auch weiter am Plan fest, alle zwei Wochen bei weiter sinkenden Coronainfektionen immer mehr Bereiche Österreichs wieder zu öffnen. Derzeit habe man mit rund 100 Neu-Infektionen eine sehr positive Zahl. Man versuche nun "sehr langsam und Schritt für Schritt" die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus wieder zurückzufahren.