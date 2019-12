Matthäus: "Hatte Schiri Angst vor Rapid-Kurve?"

Rapid und die Austria trennten sich im 330. Wiener Derby mit einem 2:2-Remis. Viel zu tun hatte Schiri Robert Schörgenhofer, der wohl ein Rot-Foul übersah.

330. Derby im Allianz Stadion, 55. Spielminute, es steht 2:1 für die Austria. "Veilchen"-Verteidiger Erik Palmer-Brown nimmt Rapid-Stürmer Aliou Badji vor dem Block West per Grätsche den Ball ab. Der Senegalese ist davon wenig begeistert, lässt sich am Boden liegend zu einem Tritt hinreißen.Die Favoritner toben, reklamieren bei Referee Schörgenhofer. Der hat die Situation "übersehen", lässt weiterspielen. Glück für Badji, trotz Tätlichkeit ungeschoren davonkommt.Nach der Partie analysierte Lothar Matthäus auf Sky die Situation. Seine Einschätzung: "Er hätte Rot sehen müssen. In Deutschland wäre es sicher Rot gewesen, dort haben wir den Video-Assistenten."Der ehemalige Rapid-Coach hat eine Theorie, warum Schörgenhofer die Karte stecken ließ. "Vielleicht hatte er Angst vor der Fankurve."Das Spiel an sich imponierte Matthäus. "Es war ein tolles Derby, eine tolle Atmosphäre. Rapid war in der zweiten Halbzeit bissiger, da muss sich die Austria bei Torhüter Lucic bedanken."