Schweighöfers versteckter Hochzeitsantrag

Seit gut einem Jahr sind Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee zusammen. Mit ihr will der Schauspieler wieder vor den Traualtar treten.

Herzklopfen bei Matthias Schweighöfer

Auch nach über einem Jahr hängt der Himmel für Schauspieler Matthias Schweighöfer (38, "100 Dinge", "Vaterfreuden") nach wie vor voller Geigen. Wenn er über seine Beziehung zu Ruby O. Fee (24, "Lindenberg! Mach dein Ding") spricht, gerät er ins Schwärmen. "Es passt einfach", erzählt er in einem Gespräch mit der deutschen Zeitschrift " Bunte ". "Sie ist supersuß, eine tolle Frau und ein richtiger Schatz."Auch seine beiden Kinder aus Schweighöfers erster Ehe sehen in der brünetten Schönheit keine böse Stiefmutter: "Ruby versteht sich prima mit meinen Kindern", verrät der Schauspieler im Interview. Bei so viel Herzklopfen liegt der nächste Schritt wohl auf der Hand.Bei der Frage, ob er Ruby schon bald zum Traualtar führen wird, muss Matthias Schweighöfer grinsen: "Wir werden uns sicher verloben, aber ein Termin steht noch nicht fest", gibt der Schauspieler zu. Klingt nach einem versteckten Heiratsantrag, dem hoffentlich ein offizieller in trauter Zweisamkeit folgen wird.