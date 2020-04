09.04.2020 13:18 "Homeschooling ist für viele Lehrer Neuland – ein Problem"

Maturantin Antonia Hotter: "Das ist doch ein bildungspolitisches Kasperltheater" Bild: privat

In einem Brief an die Regierung forderte Antonia H. (18), Schülerin der Sir Karl Popper Schule, ein Ende des "bildungspolitischen Kasperltheaters"!