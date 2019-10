Warum diese kleine Maus für eine Störung sorgte

Die Haselmaus, die Haselmaus, sie löste eine Störung aus! Und zwar in einem Trafo in Ried im Traunkreis.

Zum Glück kein Stromschlag

Plötzlich war der Kontakt weg. Das Netzleitsystem der Netz OÖ hat diese Woche auf einmal keine Verbindung mehr zu einem Trafo in Ried im Traunkreis (Bez. Kirchdorf).Netz-Mitarbeiter Helmut Stubauer schaute nach, was denn da los ist.Und, wie es die Netz OÖ in einer Aussendung wortreich und bildhaft beschreibt, "er blickte gleich nach dem Betreten der Station der Störungsursache in die runden, dunkelbraunen Augen einer Haselmaus".Der kleine Nager hatte im Trafo sein Winterlager aufgeschlagen. Und dafür hat die Maus nicht nur Futter aus den Wiesen und Wäldern der Umgebung gesammelt, sondern auch an der Isolierung der Steuerungsanlage geknabbert.Bis auf den Kupferdraht wurde alles abgenagt. "Glücklicherweise kam es zu keinem Stromschlag".Übrigens: Einfangen ließ sich das Mäuschen nicht. Es huschte durch die offene Türe rasch wieder ins Freie.