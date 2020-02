24.02.2020 13:34 Maus in Getränkeautomat in Wien entdeckt

Bild: Leserreporter

Mäuse sind ständig auf Futtersuche, doch an Kaffee, Sprite oder Mineralwasser sieht man die Nager gewöhnlich nicht nippen. Ein Leser fand nun aber eine Maus in einem Getränkeautomat in Wien.