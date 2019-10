Mazda präsentiert mit dem MX-30 erstes E-Modell

Mazda hat jetzt mit dem MX-30 sein erstes Elektroauto präsentiert, der Marktstart erfolgt aber erst im Herbst 2020.

Mit dem MX-30 hat Mazda auf der Tokyo Motor Show 2019 sein erstes Elektroauto präsentiert. Der MX-30 ist dabei eine Mischung aus SUV und Coupé.Optisch erinnert er im Frontbereich an den neuen CX-30, ab der Mitte wird der MX-30 aber sehr eigenständig. Sehr auffällig sind die gegenläufig öffnenden Türen, diese Idee hat Mazda vom RX-8 übernommen, dem letzten Wankelmotor-Modell der Marke.Bei einer Länge von 439,5 cm sollen auch die Passagiere viel Platz haben, der Arbeitsplatz des Fahrers zeigt sich in ganz neuem Design.Mazda hat sich bei den technischen Daten leider noch sehr zurückhaltend gezeigt, lediglich die Batteriegröße hat man genannt.Der MX-30 soll mit einer 35,5 kWh großen Batterie im Herbst 2020 auf den Markt kommen, eine recht große Reichweite darf man sich also nicht erwarten.Dafür gibt es schon einen Preis, als „Edition One" kommt der MX-30 auf 34.990,- Euro. Für 1.000,- Euro Kaution kann man sich schon einen reservieren.Stefan Gruber, autoguru.at