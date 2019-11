McDonald's feuert Chef wegen Beziehung

Die Fastfood-Kette McDonald's tauscht ihren Chef aus. Stephen Easterbrook musste gehen, weil er in einer Beziehung mit einer Mitarbeiterin ist.

Die Schnellrestaurant-Kette McDonald's hat ihren obersten Chef Stephen Easterbrook gefeuert. Als Grund für die Entlassung wurde "mangelndes Urteilsvermögen" genannt, denn Easterbrook ist in einer Beziehung mit einer Mitarbeiterin.Für den Fastfood-Konzern verstößt das gegen die Unternehmensregeln. Auch Easterbrook bezeichnete sein persönliches Verhalten in einer E-Mail an die Mitarbeiter als "einen Fehler".Als Nachfolger wurde umgehend der bisherige Chef der US-Sparte des Unternehmens, Chris Kempczinski, bestellt.