McDonald's öffnet weitere "McDrives" in Wien

Seit 20. April ist McDonald's mit ausgewählten "McDrive" und "McDelivery" Standorten in Österreich zurück. Nun öffnet die Fast-Food-Kette weitere Abhol-Stationen.

"Wir haben Anfang der Woche in ganz Österreich gesehen, dass unsere Gäste schon sehnsüchtig auf die Wiedereröffnungen gewartet haben. Um die gestiegene Nachfrage im 'McDrive' bestmöglich zu bewältigen, sind wir bemüht unsere Bestellungen schnellstmöglich entgegenzunehmen und abzuarbeiten", so McDonald's Sprecher Wilhelm Baldia.Aufgrund der großen Nachfrage wird die Fast-Food-Kette nun weitere Abhol-Stationen aufsperren. Ab Donnerstag (30. April) kommen zu den bereits geoffneten 13 Standorten weitere sechs "McDrives mit McDelivery dazu.• McDrive Rautenweg, 11-21 Uhr, mit McDelivery bis 19.30 Uhr• McDrive Donaustadtstraße, 11-21 Uhr, mit McDelivery bis 19.30 Uhr• McDrive Richard-Strauss-Straße (Inzersdorf), 10-22 Uhr, McDelivery bis 21.30 Uhr• McDrive Ludwig-von-Hohnel-Gasse, 10-22 Uhr, McDelivery bis 21.30 Uhr• McDrive Handelskai 130, 11-22 Uhr, McDelivery bis 21.30 Uhr• McDrive Breitenfurter Straße, 11-20 Uhr, McDelivery bis 19.30 Uhr•"McDelivery only" Hutteldorfer Straße, McDelivery 11-22.30 UhrDie Sicherheit der Mitarbeiter und Gaste steht dabei weiterhin an oberster Stelle. Das vorlaufig reduzierte Produktangebot besteht aus klassischen Burgern wie dem Big Mac und dem Cheeseburger sowie Pommes Frites, Chicken McNuggets und Desserts.