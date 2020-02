McDonald's verkauft jetzt Kerzen mit Burger-Duft

Die Fast-Food-Kette McDonald's verkauft ab sofort Kerzen, die nach Burger duften. Die Kerzen gibt es in sechs verschiedenen Geschmacksrichtungen.

McDonald's-Fans aufgepasst! Wer den Duft von Burger in Zukunft nicht nur in "Mäci"-Restaurants riechen möchte, kann das bald auch schon zu Hause tun!Denn zum 50. Geburtstag des Hamburgers verkauft die Fast-Food-Kette bald spezielle Kerzen, die den typischen Burger-Geruch auch in den eigenen vier Wänden verbreiten werden.Die Duft-Kerzen kommen in sechs Varianten und werden nach den Zutaten für den "Royal TS" oder "Quarter Pounder" riechen - Brötchen, Rindfleisch, Zwiebel, Gurken, Käse und Zwiebel.Neben den Burger-Kerzen wird es noch weitere Merchandise-Produkte zum 50. Jubiläum geben. Vorerst werden die duftenden Kerzen aber wohl nur in den USA erhältlich sein.In Österreich muss man für den Burger-Duft also vorerst weiter eine Filiale von McDonald's, Burger King oder ein anderes Burger-Lokal besuchen.