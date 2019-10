McGregor gibt Comback, verrät nächsten UFC-Fight

Der Superstar kehrt zurück. Conor McGregor gibt im Jänner sein Comeback in der UFC, wird in Las Vegas kämpfen.

In den letzten Monaten sorgte Conor McGregor nur mit diversen Eskapaden für Schlagzeilen. Am Donnerstag meldete sich der Ire sportlich zurück. In Moskau verriet er auf einer Pressekonferenz erste Details zu seinem Comeback."Ich möchte die Rückkehr von 'The Notorious' Conor McGregor ankündigen", sprach er von sich gewohnt protzig in der dritten Person. "Das Comeback wird am 18. Jänner in der T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, stattfinden."Der Gegner für seinen anstehenden UFC-Kampf ist noch nicht bekannt."Fragt die UFC wie der Gegner heißt weil mir ist das sch....egal. Ich gehe durch deren ganze Liste wie eine Kettensäge durch Butter."