McLaren bringt 600LT Spider Pikes Peak Edition

Mit dem 600LT Spider Pikes Peak Collection hat McLaren jetzt ein ganz besonderes Sondermodell seinen Sport-Cabrios präsentiert.

Nicht nur Autofans ist das Bergrennen Pikes Peak ein Begriff, das Bergrennen zählt zu den bedeutendsten Rennveranstaltungen der Welt.McLaren hat jetzt zu Ehren des Pikes Peak ein eigenen Sondermodell kreiiert. Der McLaren 600LT Spider zeigt sich dabei mit einem ganz besonderen Design.Die Sonderedition ist in den Farben Black Gold, White Gold, Nerello Red, Volcano Red, Aurora Blue und Midas Grey erhältlich.Spezielle Zierstreifen zieren dabei die Karosserie und im Innenraum gibt es das Pikes Peak-Logo in den Kopfstützen.Bei der Leistung bleibt alles unverändert, die 600 PS des 3,8 Liter TwinTurbos reichen aber ohnedies für einen Sprint von 2,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h.In Amerika kostet die Sonderedition 256.500,- US$, bei uns wird man mit Steuern also rund 350.000,- Euro einkalkulieren müssen, wenn man ein Exemplar möchte.Stefan Gruber, autoguru.at (sg)