Mediamarkt und Saturn liefern noch am selben Tag

Die Elektrohändler Mediamarkt und Saturn bieten im Raum Wien für besonders eilige Osterhasen ein besonderes Angebot: Bei Expresslieferung kommt die Bestellung noch am selben Tag an.

Geduld ist in der Corona-Krise überall gefragt. Bei Online-Bestellungen ist sie momentan fast lebensnotwendig. Mediamarkt und Saturn haben deshalb ab sofort ein Angebot für besonders eilige Kunden parat: Die Lieferung erfolgt noch am selben Tag."Wir bringen die Ware innerhalb kurzer Zeit sicher bis vor die Haustüre", so die Unternehmen am Dienstag. Wer also noch vor dem Öffnen der Geschäfte ganz ohne Kontakt zu Menschen Ostereinkäufe machen möchte, muss beim Onlinekauf nur die "Expresslieferung aus dem Regionallager" als Versandart auswählen. Bis 14 Uhr sollte die Bestellung fertig sein.Momentan ist die Expresslieferung nur im Raum Wien möglich. "Unsere Lager sind gut gefüllt, und die gesamte Abwicklung und die Lieferung funktionieren reibungslos"", so Richard Zweimüller, der Vertriebsleiter der Elektromärkte, am Dienstag.