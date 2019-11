Medien berichten: Ronaldo hat heimlich geheiratet

Die Zeitungen in seiner Wahlheimat Italien wollen es als erste herausgefunden haben: Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat heimlich seine Georgina geheiratet.

"Ich habe geheiratet." Mit diesen drei Wörtern verriet Georgina Rodriguez, dass sie jetzt auch höchst offiziell die bessere Hälfte von Cristiano Ronaldo ist. Das behauptet jedenfalls das italienische Society-Magazin "Novella 2000".An einem geheimen Ort in Marokko sollen sich die beiden in einer völlig abgeschotteten Zeremonie, die von Ronaldos bestem Freund und Kickbox-Star Badr Hari organisiert wurde, das Ja-Wort gegeben haben.Die 25-jährige Argentinierin soll sich zuvor bei den "MTV Awards" Anfang November noch geärgert haben, dass sie immer nur als Ronaldos "Begleitung" und nicht als seine Partnerin angesprochen wurde. Jetzt hat sie ihr Göttergatte zur "Frau Ronaldo" gemacht und auch im Testament bereits an sie gedacht. Ende August soll es der Portugiese derart geändert haben, dass nicht nur mehr seine Mutter, sondern auch Georgina, das Vermögen verwalten darf.Und das zahlt sich durchaus aus: Schließlich wird "CR7" auf rund 400 Millionen Euro geschätzt – dass sich seine Gattin und seine Mutter so überhaupt nicht leiden können, gibt dem Ganzen nochmals eine zusätzliche Würze.Eine offizielle Bestätigung der Hochzeit von Ronaldo gab es allerdings noch nicht...