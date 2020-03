Erste Uni in Wien sperrt wegen Corona zu

Auf der Homepage der Seite der MedUni Wien wird verkündet, dass der Studienbetrieb als Vorsorgemaßnahme auf "Home-Betrieb" umgestellt wird.

Die MedUni Wien beschließt erste Maßnahmen wegen des Coronavirus: Der Betrieb wird per sofort ein- und für die nächsten 14 Tage und auf "Home-Betrieb" umgestellt. Auf der Homepage der Universität wird erklärt, dass dies ein wichtiger Schritt sei, um der Verbreitung einer SARS CoV-2 Infektion entgegenzuwirken.Am Montagvormittag waren einige Studenten zu den Vorlesungen gekommen, aber die vortragenden Professoren fehlten. Dann erhielten die Studenten per Mail die Information, dass die MedUni für zwei Wochen alle Vorlesungen, Prüfungen, Seminare und Praktika für alle Jahrgänge eingestellt habe.Die MedUni Wien habe dies in Abstimmung mit der Behörde beschlossen, vorerst für einen Zeitraum von 14 Tagen keine Lehrveranstaltungen mit physischer Präsenz abzuhalten. Der Unterricht wird auf „home-learning" und „e-learning" umgestellt. Die temporäre Umstellung des Unterrichts dient dazu, durch Verminderung der Kontaktmöglichkeiten die Ansteckungsgefahr zu reduzieren und insbesondere ältere und immungeschwächte Patienten im Krankenhausbereich zu schützen.Ebenso wurde der für Donnerstag, 12. März 2020 geplante Tag der Medizinischen Universität Wien abgesagt. Weitere Events sollen per Live-Stream abrufbar sein. Im Laufe des Tages werden aktuelle Informationen von weiteren Institutionen erwartet.