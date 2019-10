Megastrafe von Dortmund für Schwänzer Sancho

Dortmund-Star Jadon Sancho kam zu spät vom englischen Nationalteam zurück. Dafür kassiert er eine Megastrafe.

BVB-Flügelflitzer Jadon Sancho wurde vor dem 1:0 von Dortmund gegen Mönchengladbach suspendiert.Grund: Der 19-Jährige nimmt es mit der Pünktlichkeit nicht so genau, kam mehrmals zu spät – zuletzt auch vom englischen Nationalteam. Der Klub ließ ihn im Spitzenspiel nur zuschauen, verdonnerte ihn zum Straftraining und brummte ihm eine kräftige Geldstrafe auf.Laut "Bild" muss Großverdiener Sancho (rund 6 Millionen Gehalt) für seine verspätete Rückkehr von der englischen Nationalmannschaft 100.000 Euro bezahlen.Für das wichtige Champions-League-Auswärtsspiel bei Inter Mailand am Mittwoch wird Sancho begnadigt. Sportdirektor Michael Zorc: "Jadon ist ein anständiger Junge. Ich mag ihn sehr. Er ist noch in einem Lernprozess und testet vielleicht auch mal Grenzen aus. Dann muss man Grenzen halt setzen."