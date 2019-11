Messerattacke in Holland – Täter auf der Flucht

Auf London folgt Den Haag – mindestens drei Personen wurden bei einer Messerattacke in Holland verwundet.

Fahndung nach Täter läuft

In Den Haag wurden mindestens drei Menschen bei einer Messerattacke verletzt. Die Polizei bestätigte den Vorfall auf Twitter. Der Angriff ereignete sich vor dem Eingang zum Einkaufszentrum Hudson's Bay in der "Grote Marktstraat", einer der größten Einkaufspaßagen der Stadt. Die Gegend wurde von der Polizei weiträumig abgeriegelt.Laut Medienberichten fahndet die Polizei nach einem etwa 45 bis 50 Jahre alten Mann. Die Behörde beschrieb ihn als Nordafrikaner. Nach Angaben von Augenzeugen trägt der Verdächtige einen schwarzen Schal und einen grauen Jogginganzug.Zwei Zeuginnen beobachteten, wie im Einkaufszentrum plötzlich Panik ausbrach. "Menschen rannten nach oben, Sie sagten, es seien Leute erstochen worden. Die Leute haben geweint", sagte eine Frau zu AD.nl Nur acht Stunden zuvor hatte im Zentrum Londons eine Messerattacke gegeben , bei der die Behörden einen terroristischen Hintergrund sahen. Die Polizei erschoss den Verdächtigen, der eine Bombenattrappe am Körper trug und von Passanten auf der London Bridge überwältigt worden war.