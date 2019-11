Melania Trump bei Rede von Schülern ausgebuht

Die First Lady wird üblicherweise bejubelt. Besonders bei den Wahlkampfauftritten ihres Mannes wird sie gefeiert. Nun lernte sie ein etwas anderes Publikum kennen.

US-Präsident Donald Trump hat einst Baltimore als "widerliches, von Ratten und Nagern befallenes Drecksloch" bezeichnet. Seine Frau Melania muss nun dafür büßen. Sie war zu einer Veranstaltung gegen Drogenmissbrauch eingeladen, bei der sie als Rednerin auftreten sollte. Das Publikum, das hauptsächlich aus Schülern bestand, war auf die Ehefrau des Präsidenten jedoch nicht sonderlich gut zu sprechen.Als Melania auf die Bühne ging, um für ein "gesundes und drogenfreies Leben" zu werben, begann ein ohrenbetäubendes Pfeifkonzert. Erst nach rund einer Minute konnten die Zuseher wieder beruhigt werden. Die First Lady versuchte die unangenehme Situation wegzulächeln. Doch als sie zu sprechen begann, ging es mit den Buh-Rufen erneut los. Auch nach der Rede wurde sie mit Pfeifen statt mit Applaus verabschiedet.Mit großer Sicherheit kann sie sich dafür ihrem Ehemann bedanken. Es sei der "schlimmste" und "gefährlichste" Ort in den USA, twitterte Trump damals. "Kein menschliches Wesen würde dort leben wollen", posaunte er im Juli diesen Jahres. Trump wurde daraufhin Rassismus vorgeworfen, auch von Parteikollegen. Der US-Präsident dacht jedoch nicht daran zurückzurudern, sondern setzt noch einen drauf. Er betonte, dass Baltimore in punkto Gewaltverbrechen "schlimmer als Honduras" sei.