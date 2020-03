Menschen stürmen wegen Corona-Angst Geschäfte

Tausende Menschen stürmen seit Donnerstag die Supermärkte in Wien und Umgebung. Auch am Freitagmorgen gehen die Hamsterkäufe weiter.

Obwohl die Lebensmittelgeschäfte weiterhin auch nächste Woche geöffnet bleiben, um die Lebensmittelversorgung sicherzustellen, stürmen tausende Wiener die Supermärkte. Hamsterkäufe sind am Freitag überall sichtbar.Hunderte warten vor den Eingängen, um überhaupt erst in die Geschäfte zu kommen. Im Inneren sind dann oftmals bereits leergekaufte Regale anzufinden. Besonders beliebt sind Grundnahrungsmittel und Hygieneartikel.sprach mit einem Filialleiter einer Supermarkt-Kette über die Situation in seinem Geschäft. Laut ihm wurde bereits vor 10 Uhr der Tagesumsatz eines durchschnittlichen Freitags erzielt.Die kritische Infrastruktur ist intakt. Supermärkte, Apotheken, Energieversorger, Spitäler und Exekutive funktionieren einwandfrei. Damit das so bleibt, werden am Freitag weitere Einschnitte im Alltag verordnet. Das könnte unter anderem die Schließung von Restaurants betreffen. Heimzustellung von Essen soll freilich weiters möglich sein.