Merkel bereitet schon den zweiten Lockdown vor

In Deutschland werden die Maßnahmen ähnlich wie in Österreich gelockert. Gleichzeitig wird überlegt, wann man die Geschäfte wieder schließen würde.

Ab Mittwoch öffnen in Deutschland wieder die Restaurants, auch Sport darf wieder gemacht werden. Es gibt auch Überlegungen, die deutsche Bundesliga wieder zu starten. Doch das bedeutet indes nicht, dass die Normalität kurz bevor steht.Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel warnte bereits Mitte April, dass ein weiterer Lockdown unvermeidlich wäre, wenn die Infektionszahlen wieder ansteigen. Dazu soll sie laut "Bild" sogar Obergrenzen definiert haben.Bedeutet konkret: Wenn ein Landkreis innerhalb von sieben Tagen mehr als 35 Neu-Infektionen auf 100.000 Einwohner zu verzeichnen hat, die nicht an einem Ort auftreten, werden Geschäfte, Schulen, Frisöre und andere Einrichtungen wieder geschlossen. Die Ausgangsbeschränkungen würden wieder in Kraft treten.Aktuell dauern die Gespräche zwischen den Chefs des Bundeskanzleramtes und den Chefs der Staatskanzleien weiter an. In naher Zukunft werde es laut einem Sprecher der deutschen Bundesregierung aber Beschlüsse geben.