Messer-Bub attackiert Gleichaltrige nach Streit

Ein Streit unter minderjährigen Schülern ist in Bad Ischl völlig aus dem Ruder gelaufen. Einer der Burschen drohte sogar mit eine Taschenmesser.

Der wilde Streit begann am Mittwochnachmittag beim Bahnhof in Bad Ischl (Bez. Gmunden.) Drei Burschen im Alter von zwölf bzw. 13 Jahren wurden laut Polizei von zwei anderen Burschen, ebenfalls im Alter von zwölf und 13 Jahren, offenbar aus Langeweile verbal attackiert.Die Situation schaukelte sich immer weiter auf. Es ging so weit, dass ein 12-Jähriger einem Gleichaltrigen durch einen Fußtritt verletzte und diesen dann auch noch mit einem Taschenmesser bedrohte.Die drei Opfer flüchteten schließlich aus Angst in eine Bäckerei, wo sie einen Notruf bei der Polizei wählten.Die einschreitenden Beamten konnten die zwei Täter noch beim Bahnhof antreffen und auch das Taschenmesser sicherstellen.Die Ermittlungen dauern noch an.