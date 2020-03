Messer-Video sorgt für Wega-Einsatz in Wien

Bei der Wiener Polizei ging am Donnerstag ein Notruf aus der Steiermark ein: Eine oder zwei Frauen sollen in Floridsdorf mit einem Messer hantieren und Personen bedrohen.

Ein unbekannter Mann rief am Donnerstagnachmittag aus der Steiermark den Notruf der Wiener Polizei an. Er bekam ein Video zugesendet, auf dem eine oder sogar zwei Frauen mit einem Messer in Wien hantieren sollen und schlug sofort Alarm. Zudem soll eine von ihnen in einem Geschäft in Floridsdorf randalieren und Menschen bedrohen.Die Polizei rückte sofort zum Großeinsatz nach Wien-Floridsdorf aus, wo laut Informationen das Video aufgenommen wurde. Die Wega war binnen weniger Minuten mit mehreren Einsatzkräften der Hundestaffel war vor Ort.Wie sich schnell herausstellte, war von einer Messerfrau weit und breit nichts zu sehen. "Die Polizei durchsuchte vor Ort zwei Wohnungen, konnte jedoch keine Gefährdung feststellen", heißt es seitens der Polizei-Pressestelle.Im Zuge der näheren Ermittlungen wurde klar, dass es sich bei dem Video um ein altes handelt, dass jetzt offenbar im Internet kursiert und geteilt wird. Auch die, in den Aufnahmen sichtbaren, Sachbeschädigungen müssen laut Polizei bereits in der Vergangenheit passiert sein. Gegen 14.25 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Polizei und Wiener Berufsrettung wieder ein. Verletzt wurde niemand.