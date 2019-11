Messerattacke auf Touristen in Jordanien

Eine Touristengruppe mit Guide wurde in Jordanien von einem Mann mit Messer angegriffen. Eine Schweizerin wurde verletzt.

Drei mexikanische Touristen und eine Schweizerin wurden am Mittwoch bei einem Messerangriff in Jerash, einer archäologischen Stätte im Norden Jordaniens, verletzt. Auch ein Sicherheitsbeamter und ein jordanischer Reiseleiter wurden attackiert, wie "Le Matin" schreibt.Die Verwundeten wurden in ein Krankenhaus gebracht und der Angreifer verhaftet. Aktuell liegen keine Angaben zur Identität des Mannes und seinen Beweggründen vor.Im Dezember 2016 kam es bei einer Touristenattraktion in Kerak, 120 Kilometer südlich von Amman, zu einem tödlichen Angriff. Zehn Personen starben, darunter sieben Polizisten, zwei jordanische Zivilisten und ein kanadischer Tourist. Des Weiteren wurden 30 Personen verletzt. Die Attacke hatte der Islamische Staat für sich beansprucht.Jordanien ist berühmt für seine archäologischen Sehenswürdigkeiten, die zu den wichtigsten im Nahen Osten zählen. Dazu gehören die nabatäische Stadt Petra oder der römische Tempel von Jerash. Der Tourismus gehört zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen des Königreichs.