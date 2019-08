Messerstecherei in Wiener Neustadt: Täter verhaftet

Mordversuch beim Bahnhof Wr. Neustadt am Donnerstagabend: Im Streit rammte ein junger Mann seinem Rivalen ein Messer in den Leib, der Täter wurde festgenommen.

Blutige Szenen beim Wr. Neustädter Bahnhof am Donnerstag kurz nach 19 Uhr: Mehrere junge Männer waren in Streit geraten. Laut ersten Meldungen erlitt ein junger Mann Stichverletzungen, wurde vom Notarzt erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht.



Die Polizei fahndete sofort nach dem Flüchtigen, konnte einen Verdächtigen festnehmen. Die Ermittlungen laufen. Die Zeugen mussten von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.



Polizeisprecher Johann Baumschlager bestätigt: "Ja, es gab eine Messerstecherei, ein mutmaßlicher Täter wurde festgenommen. Es dürfte sich um eine Auseinandersetzung im Suchtgiftmilieu handeln."



Das sagt Stadtchef-Stv.



Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz (FP) zeigte sich in einer ersten Stellungnahme schockiert: „Die Bevölkerung hat kein Verständnis mehr dafür, dass es immer häufiger zu solchen Delikten kommt. Wenn jemand mehrfach straffällig wird, egal ob aus dem Suchtmittelmilieu oder als Zuwanderer braucht es sofortige Maßnahmen. Bereits beim Mädchenmord in Wiener Neustadt war der mutmaßliche Täter amtsbekannt. Es kann nicht sein, dass in solchen Fällen nichts passiert. Ich fordere den Justizminister auf, umgehend Schritte in die Wege zu leiten, damit unsere Bevölkerung wieder sicher ist und die Exekutive in so vielen Fällen nicht mehr tatenlos zusehen muss, sondern die Befugnis hat, zu handeln."



