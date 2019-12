Messi-Rekord! Ronaldo schon wieder abgehängt

Cristiano Ronaldo verliert ein Statistik-Duell nach dem anderen gegen Erzrivale Lionel Messi! Der Barcelona-Superstar hat "CR7" jetzt in einer weiteren Kategorie überflügelt.

Schon zu Beginn der Woche knackte Messi eine Bestmarke gegen Ronaldo: Er wurde zum sechsten Mal mit dem "Ballon d'Or" ausgezeichnet, sein Dauerrivale hat "nur" fünf "Goldene Bälle" im Regal stehen.Noch in der gleichen Woche legte Messi auf dem Fußballplatz nach. Im Spiel gegen Real Mallorca siegte Barca mit 5:2, der Argentinier erzielte dabei seinen 35. Dreierpack in der spanischen Liga.Zuvor teilte er sich Platz eins in der "Triplepack-Schützenliste" mit Ronaldo, der in seiner Zeit bei Real Madrid 34 Mal dreifach traf. Nun ist Messi in dieser Wertung alleiniger Spitzenreiter.Barcelona-Coach Ernesto Valverde meinte: "Unglaublich! Damit hat er den Gewinn des Ballon d'Or angemessen gefeiert."