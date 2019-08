Messi-Sohn jubelt über ein Tor des Gegners

Lionel Messi muss auf sein Saison-Debüt warten. Das 5:2 gegen Betis Sevilla sah der Barca-Star von der Tribüne aus. Wie auch sein Sohn, der sich einen amüsanten Ausrutscher leistete.

Am Sonntag fegte der FC Barcelona in der zweiten Runde der spanischen Meisterschaft Betis Sevilla mit 5:2 aus dem Stadion. Ohne Lionel Messi und Luis Suarez, die nach ihren Verletzungen noch nicht matchfit sind.



Die Partie verfolgte das Duo auf der Ehrentribüne. Mit dabei: die Kinder. Doch zu wem half der Nachwuchs?



Als Betis in Minute 15 überraschend in Führung ging, riss Messi-Sohn Mateo die Arme in die Höhe und jubelte. Sitznachbar Suarez traute seinen Augen nicht – und machte den Dreijährigen unter hämischem Gelächter auf seinen Irrtum aufmerksam. Auch Messi selbst musste schmunzeln.



Der Superstar ist ohnehin daran gewöhnt, dass sein Filius nicht nur Barcelona im Herzen trägt. "Wenn wir daheim Fußball spielen, dann sagt Mateo gerne: 'Ich bin Liverpool oder Valencia, denn die haben dich geschlagen'", erzählt der 32-Jährige. (red)