Mick Schumacher verrät seinen Formel-1-Zeitplan

Wann sehen die Formel-1-Fans wieder einen Schumacher hinter dem Steuer? Bald könnte es soweit sein. Mick, Sohn von Ikone Michael Schumacher, verrät seinen Zeitplan für das Debüt in der PS-Königsklasse.

Aktuell dreht "Schumi Junior" in der Formel 2 das Lenkrad. Der 22-Jährige startet heuer in seine zweite Saison in der zweithöchsten Motorsport-Klasse. Durch die "Driver Academy" von Ferrari, das Nachwuchsprogramm der Italiener, soll der Sprung in die Königsklasse bald gelingen."Ob ich in die Formel 1 komme 2021, steht irgendwo im Raum", erklärt Schumacher in einem Video seines Formel-2-Rennstalls Prema. Testfahrten im Formel-1-Boliden hat er schon hinter sich. Jetzt geht es darum, sich das Rüstzeug für den nächsten Schritt zu holen."Ich versuche natürlich, soviel Erfahrung wie möglich von Ferrari mitzunehmen, von der Driver Academy und dem Scuderia Ferrari Team", meint Schumacher. Er erhalte laufen Tipps "wie und wo ich mich positionieren muss, damit es für mich am Ende am besten ausgeht."Ob ihm am Ende der Sprung in die PS-Königsklasse gelingt, und ob er in die Fußstapfen seines berühmten Vaters mit sieben WM-Titeln treten kann, bleibt abzuwarten.