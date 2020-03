Mike Bloomberg gibt Kandidatur auf

US-Milliardär gibt nach seiner Niederlage im "Super Tuesday" seine Präsidentschaftskandidatur auf.

Das Feld der demokratischen Präsidentschaftskandidaten dünnt sich weiter aus. Wie erwartet hat nun auch Milliardär und Medienmogul Mike Bloomberg das Handtuch geworfen.Beim "Super Tuesday", an dem gleich eine ganze Reihe von US-Bundesstaaten ihren demokratischen Kandidaten wählten, konnte Bloomberg nur auf Amerikanisch-Samoa punkten.Bloomberg war erst im letzten Augenblick ins Rennen um die demokratische Kandidatur gegangen. Insgesamt rund eine halbe Milliarde Dollar steckte der Medienmogul und ehemalige New Yorker Bürgermeister in seinen Wahlkampf. Es brachte ihm nichts. Nur im Territorium Amerikanisch-Samoa konnte er punkten.Ex-Vizepräsident Joe Biden konnte im "Super Tuesday" die meisten US-Bundesstaaten hinter sich vereinen – auch dank Unterstützungserklärungen der Ex-Kandidaten Pete Buttigieg und Amy Klobuchar.Bernie Sanders konnte dafür im wohl wichtigsten demokratischen Bundesstaat Kalifornien punkten. Das Rennen um die demokratische Kandidatur bleibt also weiter spannend und läuft auf ein Duell zwischen Biden und Sanders hinaus. Die demokratische Kandidatin Elizabeth Warren hat das Handtuch noch nicht geschmissen, auch wenn sie inzwischen als chancenlos gilt.