Militärflugzeug stürzt ins Meer - Pilot tot geborgen

Beim Absturz eines spanischen Militärflugzeugs in Spanien ist am Montag ein Pilot ums Leben gekommen.

Vor den Augen zahlreicher Badegäste war der Militärjet gegen 9.38 Uhr in der ostspanischen Provinz Murcia ins Mittelmeer abgestürzt. Einige Zeugen filmten den Unfall mit ihrem Handy.



Der Pilot Francisco Marin Nunez kam dabei ums Leben. Der leblose Körper des erfahrenen Luftwaffen-Offiziers wurde vor der Küste unweit des Wracks geborgen, teilte das Verteidigungsministerium am Montag in Madrid mit.



Die Trauer und Anteilnahme in Spanien ist groß. Der Afgahnistan-Veteran galt als einer der besten Pilotenausbilder. Im Juli 2016 sorgte er bei einer Flugschau in Murcia für Schlagzeilen, als er mit Rauch ein von einem Pfeil durchbohrtes Herz in die Luft zeichnete, um seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen.



Die Ursache des Unglücks ist derzeit noch unklar. (red)