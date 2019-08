Milka-Casting: Dicke und Rothaarige unerwünscht

Eine Casting-Ausschreibung für eine Milka-Werbung sorgte im Netz für Wirbel. Die Kinder müssen nämlich schlank sein und auf keinen Fall Rothaarig.

Keine übergewichtigen Kinder

Fehlende Einsicht bei Agentur

"Sie muss wunderschön, engelhaft, süß und unschuldig sein". So lauten die Worte der britischen Casting-Agentur Spotlight, die per Twitter-Aufruf nach einem passenden Mädchen für Milkas Weihnachtswerbespot gesucht hat. "Die Augen- und Haarfarbe sei nicht wichtig", schreibt die Agentur, "es dürfen nur keine roten Haare sein".Nach einem heftigen Shitstorm mancher User, setzte das Unternehmen mit einem neuen Eintrag noch einen drauf: Es würden keine übergewichtigen Kinder gesucht werden, weil es sich hierbei um eine Werbung für Schokolade handle."Mia", wie das gesuchte Mädchen im Werbespot heißen soll, muss außerdem "gute Zähne und Haut haben, eine brillante Schauspielerin sein und darf nicht über 1,32 Meter groß sein".Die Schauspielerin Helen Raw machte auf Twitter auf die Ausschreibung mit den Worten "Seht euch nur die Wortwahl in diesem Casting für eine Neun- bis Elfjährige an!" aufmerksam und veröffentlichte neben der Ausschreibung noch ein Update des Unternehmens."Ich frage mich, was manche von euch machen. Offensichtlich nicht die Anweisungen lesen", lässt sich die Agentur über den Shitstorm aus. Inzwischen habe sich das Unternehmen, laut Kurier, aber öffentlich für den "schweren Fehler" entschuldigt. "Einer unserer Casting Directors hat einen Aufruf veröffentlicht, der absolut nicht unseren Standards entspricht. Es ist inakzeptabel und wir entschuldigen uns".Auch die Milka-Muttergesellschaft Mondelez äußerte sich zu dem Vorfall und erklärte: "Wir möchten uns dafür bedanken, dass wir auf diese Ausschreibung aufmerksam gemacht wurden. Wir nehmen unsere Werbeverantwortung sehr ernst." Milka haben die Verwendung dieser Mitteilung nicht genehmigt und würde mit Hochdruck prüfen, wie sowas geschehen konnte. (rhe)