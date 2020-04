Mindestens zehn Tote bei Amoklauf in Kanada

Bei einem Amoklauf in Kanada sind mindestens zehn Personen ums Leben gekommen. Der Täter wurde erschossen.

Mehr als zehn Menschen sind in der kanadischen Provinz Nova Scotia nach Polizeiangaben getötet worden. Unter den Opfern ist auch eine Polizistin, wie die Ermittler am Sonntagabend (Ortszeit) in einer Pressekonferenz mitteilten. Die Ermittlungen befänden sich in einer frühen Phase, sagte der Beamte Chris Leather. Der mutmaßliche Täter, ein 51-jähriger Mann, konnte am Sonntagmittag von der Polizei gestellt werden. Er sei dabei getötet worden.Zuvor hatte sich eine stundenlange Verfolgungsjagd abgespielt. Schon in der Nacht zum Sonntag hatte die Royal Canadian Mounted Police Berichte über einen bewaffneten Angreifer erhalten. Anwohner wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben und ihre Türen abzuschließen. (sda)