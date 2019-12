Vermisste Mutter (26) von Ehemann erwürgt

Seit drei Monaten galt Mine O. aus Duisburg als vermisst. Nun wurde in einem Waldstück die Leiche der 26-Jährigen gefunden - ihr Mann hat sie getötet.

Seit 7. September 2019 fehlte von Mine O. aus Duisburg (Nordrhein-Westfalen) jede Spur. Die Mutter eines fünfjährigen Sohnes war zuletzt von ihrem Mann gesehen worden - "Heute.at" berichtete über den Fall Gegenüber der Polizei hatte ihr Ehemann Ercan E. stets erzählt, dass die 26-Jährige an diesem Tag zu einer Freundin wollte. Doch laut "Bild" hatten die Ermittler herausgefunden, dass die Freundin seit längerer Zeit nicht mehr in Deutschland lebte.Drei Monate nach dem Verschwinden der jungen Frau hat die Mordkommission Duisburg nun in einem Waldstück eine Frauenleiche gefunden. Es handelt sich offenbar um die vermisste Mine O., schreibt "Bild".Noch am Donnerstagmittag klickten für den Ehemann der 26-Jährigen die Handschellen. Knapp zwei Stunden nach seiner Festnahme gestand der 28-Jährige im Verhör, Mine O. nach einem Streit erwürgt und in einem Koffer im Wald versteckt zu haben.E. verriet den Ermittlern auch jenen Ort, wo er seine tote Frau vergraben hatte, heißt es in dem Bericht. Der Mann soll sich erst noch versucht haben, herauszureden, verstrickte sich dann aber in Widersprüche.Das Verhör war zwischenzeitlich mehrmals unterbrochen worden. Schließlich gab er die Tat zu. Noch in der Nacht fuhren die Beamten der Mordkommission dann zu dem Waldstück.Die von Ercan E. angegebene Stelle war laut "Bild"-Informationen völlig mit Erde bedeckt, darauf lagen dann noch Blätter. Gegen 20 Uhr wurde dann schließlich Mine Os Leiche gefunden.Ein Richter erließ am Freitag Haftbefehl. Die Motivlage sei laut Staatsanwaltschaft "bislang nicht hinreichend geklärt". Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 28-Jährige wegen Totschlags angeklagt werden.