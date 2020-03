Ministerinnen gratulieren zum Weltfrauentag

Die aktuellen Regierung hat so viele Ministerinnen wie noch nie zuvor. Zum Weltfrauentag haben sie ein kurzes Video gedreht

Der Weltfrauentag sollte uns daran erinnern, dass die Gleichberechtigung von Frauen und Männern immer noch weit entfernt liegt.Die aktuelle türkis-grüne Regierung hat so viele Frauen wie noch keine zuvor. Zum Weltfrauentag erinnern sie daran, was von ihnen erreicht wurde in einem kurzen Video.Es gibt noch viel zu tun.