Misshandelter Chihuahua erfolgreich operiert

Jene Chihuahua-Dame, die in St. Pölten mit Kabelbindern schwerst misshandelt wurde, konnte erfolgreich operiert werden. Zumindest eine weitere OP folgt aber.

Der Fall der acht Jahre alten Hündin "Carrie" schockierte. Die Besitzer hatten dem Hündchen, um es ruhig zu stellen, die Schnauze mit Kabelbindern zugebunden. Als der Chihuahua aus seiner Hölle befreit wurde, war die Schnauze bis auf die Knochen aufgeschunden – hier geht's zum Bericht mit den schrecklichen Bildern "Carrie" wurde zum Tierschutzverein nach St. Pölten gebracht und wurde dann am nächsten Morgen von Tierarzt Dragan Lorinson untersucht. Der stellte fest, dass nicht nur die Schnauze operiert werden musste, sondern auch ein Bein gebrochen war. Die Hündin war offenbar getreten worden.Der Tierschutzverein scheute weder Zeit noch Geld, um die körperlichen Schäden zu sanieren und will alles dafür geben, dass das seelische Leid der Hündin gelindert wird. Die Operation an der Schnauze verlief gut. Nächste Woche steht aber schon der nächste OP-Termin am Plan: Das gebrochene Bein muss gerichtet werden.Der Tierschutzverein bittet um Spenden, um die kostspielige Behandlung zu finanzieren.Sparkasse Niederösterreich Mitte West AGIBAN: AT52 2025 6000 0002 4208BIC: SPSPAT21XXX