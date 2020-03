Mistelbachs Stadtchef Balon wirft das Handtuch

"Nach langen Überlegungen und Gesprächen mit der eigenen Familie bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich mir das persönlich nicht mehr antun werde", so Christian Balon (VP).

Mistelbach braucht einen neuen Bürgermeister: Christian Balon (ÖVP), erst seit Mitte Oktober vergangenen Jahres im Amt, hat am Donnerstag laut dem Newsletter der Weinviertler Bezirksstadt mitgeteilt, nicht mehr für die konstituierende Gemeinderatssitzung am kommenden Montag zur Verfügung zu stehen und seinen Platz freizumachen. Nachfolger soll der bisherige "Vize" Erich Stubenvoll (ÖVP) werden."Nach langen Überlegungen und Gesprächen mit der eigenen Familie bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich mir das persönlich nicht mehr antun werde. Diese Hexenjagd, die gegen mich stattfand, hat nun auch ihre moralischen Grenzen erreicht. Ich stehe daher einer Neuverhandlung nicht im Wege, denn wir brauchen rasch eine stabile Stadtregierung, die angesichts der derzeitigen Coronavirus-Krise zusammenhält", wurde der scheidende Bürgermeister zitiert.Am Dienstag war die Konstituierung im ersten Anlauf gescheitert. Die Opposition - SPÖ, Liste aktiver Bürger, Grüne und NEOS - hatte laut Newsletter nach rund 20 Minuten geschlossen (mit Ausnahme des Altersvorsitzenden; Anm.) den Sitzungssaal verlassen, "da sie mit der von ÖVP und FPÖ vorgeschlagener Zusammensetzung für die neue Legislaturperiode mit acht Gemeinderatsausschüssen und gleichzeitiger Beibehaltung der Ortsvorsteher in den Katastralgemeinden nicht einverstanden war und damit der Wahl eines neuen Bürgermeisters ihre Zustimmung verweigerte". Die Sitzung musste abgebrochen werden, weil die nötige Anwesenheit von zwei Drittel der Mandatare nicht mehr gegeben war.