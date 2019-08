Mit der Season X erscheint das B.I.E.S.T.

Kurz nach der Weltmeisterschaft hat Epic Games die neue Season in "Fortnite" gestartet. Mit dabei ist ein Mech, der von zwei Spielern bedient werden kann.

Die Season X von "Fortnite" ist da und eine der großen Neuigkeiten ist, dass der Season-X-Battle-Pass erstmals an Freunde verschenkt werden kann. Er bietet wieder eine Menge Belohnungen zum Freischalten: Sieben veränderbare Skins sowie mehr als 100 weitere Belohnungen, die beim Kauf des Battle-Passes für 950 vBucks freigeschaltet werden können (ca. 10 Euro).Auch auf der Battle-Royale-Insel gab es Änderungen: So wurde "Dusty Depot" in der Mitte der Karte wieder hinzugefügt. Dafür wurde die Zeit angehalten, kurz bevor der Meteor dort einschlägt. Der Meteor ist von Spielern ebenfalls betretbar.Viele Spieler wollten, dass im Spiel wieder die Inseln vergangener Seasons verfügbar sind. Möglicherweise löst Epic dieses Problem, indem alte Ortschaften in kommenden Updates hinzugefügt werden, wie im Battle-Pass-Trailer angedeutet.Folgende Waffen und Gegenstände wurden mit Update 10.0 entfernt:KuglerQuad-RammeSteinstoßpistoleSchattenbombeHalbautomatisches ScharfschützengewehrTaktisches SturmgewehrGeschützturmLuftschlagWiedereinsetzbare Hängegleiter (trotzdem noch in LTMs verfügbar)Natürlich wurde auch ein neues Fahrzeug vorgestellt: B.I.E.S.T., in der englischen Version B.R.U.T.E. genannt. Dieser von Spielern gesteuerte Roboter hat einiges zu bieten: Man kann damit Riesensprünge ausführen und Gebäude zerstören. Wenn zwei Spieler im Fahrzeug sind, kontrolliert einer davon die Waffen des Roboters. Dazu gehören: Schrotflinte und Raketenwerfer!Die Spieler sind skeptisch gegenüber diesem Fahrzeug, da es nicht sehr viele davon gibt und diese von allen Spielern ausprobiert werden wollen. Doch das dürfte im Laufe der Zeit ausbalanciert werden.Auch neue "normale" Waffen hat es bei diesem Update keine gegeben. Doch hinsichtlich der Anzahl entfernter Gegenstände dürfen wir uns in den nächsten Wochen auf weitere Waffen freuen.